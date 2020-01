Heracles wint knap van Gladbach, Emmen verslaat Boëtius en St. Juste

Heracles Almelo en Borussia Mönchengladbach hebben een trainingskamp belegd in het zuiden van Spanje. De club uit Duitsland nam de leiding met een treffer van Breel Embolo. Daarna scoorden Dessers (2) en Jeremy Cijntje voor het effectieve Heracles. Borussia Mönchengladbach stond dit seizoen lang bovenaan in de Duitse Bundesliga. De formatie van Marco Rose bezet nu de tweede plaats, met slechts twee punten minder dan koploper RB Leipzig. Heracles overwintert als nummer 9 van de eredivisie.

FC Emmen en FC Twente

Ook FC Emmen was in een oefenduel te sterk voor een club uit de Bundesliga. De club versloeg FSV Mainz 05 in het Spaanse Estepona (3-2). Marko Kolar, Glenn Bijl en Luciano Slagveer maakten de doelpunten tegen de huidige nummer 14 van Duitsland, waar Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste de tweede helft meededen.



FC Twente speelde in het Spaanse Coin gelijk tegen Fortuna Düsseldorf, dat zestiende staat in de Bundesliga: 1-1. Tim Hölscher scoorde in de slotfase voor de club uit Enschede.