Heracles wil kunstje tegen Ajax herhalen, Feyenoord ondermaats tegen 'promovendi'

We gaan weer beginnen! Speelronde 1 staat op het programma in de eredivisie. Met Fortuna Sittard, De Graafschap en FC Emmen zien we drie nieuwe ploegen in actie dit weekend. Krijgt Ajax wederom een valse start van Heracles bezorgd? En wat kunnen PSV en Feyenoord tegen FC Utrecht en De Graafschap? We zetten met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta de meest interessante statistieken voor u op een rijtje.

PEC Zwolle - SC Heerenveen (vrijdag 20.00 uur)

PEC Zwolle is sinds 13 december 2013 (toen 1-2) ongeslagen in eredivisiethuisduels met sc Heerenveen en scoorde sindsdien in vier ontmoetingen met de Friezen twaalf keer (W3, G1). Maar PEC stak vorig seizoen niet bepaald in een goede vorm. Dit kalenderjaar verloor geen ploeg meer eredivisiewedstrijden dan de Blauwvingers (11), terwijl alleen degradant FC Twente minder punten pakte.



Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD

Ajax - Heracles Almelo (zaterdag 18.30 uur)

Ajax is ongeslagen in 29 van de laatste 30 eredivisie-ontmoetingen met Heracles (W23, G6). De enige nederlaag in deze reeks leden de Amsterdammers in speelronde 1 van vorig seizoen (2-1 in Almelo). Bij Ajax zijn de ogen gericht op Dusan Tadic. Ondanks dat hij de laatste vier seizoenen in de Premier League actief is geweest, is er sinds zijn eredivisiedebuut in augustus 2010 slechts één speler die meer assists in de gaf dan Tadic: teamgenoot Hakim Ziyech. Bij Heracles debuteert Frank Wormuth als coach op de bank. Alle voorgaande negen trainers die in de eredivisie debuteerden met een uitduel tegen Ajax verloren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

Willem II - VVV Venlo (zaterdag 18.30 uur)

Willem II won zes van de laatste acht thuisduels met VVV in de eredivisie (V2) en kwam in de laatste elf thuiswedstrijden tegen VVV op het hoogste niveau telkens tot scoren. De Tilburgers scoorden vorig seizoen vaker tegen VVV dan tegen elke andere ploeg (6 keer). Bij VVV is het even afwachten wie de goals moet gaan maken. Van de 34 doelpunten die VVV vorig jaar maakte zijn er 27 gemaakt door spelers die dit seizoen niet meer actief zijn voor de club.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

PSV - FC Utrecht (zaterdag 20.45 uur)

PSV won de laatste 22 thuisduels met FC Utrecht in de eredivisie (de langste thuiszegereeks ooit van de Eindhovenaren tegen een specifieke club) en verloor alleen in 1980 ooit thuis van de Utrechters (W42, G5). Daarentegen wist PSV in de afgelopen tien seizoenen niet de nul te houden in de eerste wedstrijd van het seizoen (W6, G2, V2). Een gelijkspel zou trouwens een clubrecord betekenen: het zou de vierde remise op rij zijn in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

Excelsior - Fortuna Sittard (zaterdag 20.45 uur)

Voor het eerst sinds 1 maart 1987 (3-2 zege Excelsior) ontmoeten Excelsior en Fortuna Sittard elkaar op eredivisieniveau, in de hoogste afdeling won Fortuna nog nooit op bezoek bij de Kralingers (G1, V4). Sinds de eeuwwisseling hebben Excelsior en Fortuna Sittard elkaar veertien keer ontmoet (allemaal Eerste Divisie), de Rotterdammers verloren in deze reeks slechts twee keer (W8, G4). Fortuna Sittard wist in de laatste elf seizoenen op het hoogste niveau de eerste wedstrijd van het seizoen niet te winnen (G6, V5), de laatste eredivisiezege in een openingsduel dateert van 1988 (2-1 tegen Ajax).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD

ADO Den Haag - FC Emmen (zondag 12.15 uur)

ADO Den Haag verloor slechts één van de achttien duels met FC Emmen in eigen huis (W13, G4 - alle competities), de enige zege van Emmen bij ADO dateert van 18 juni 1997 (0-1, nacompetitie). ADO is in alle competities ongeslagen in de laatste acht duels met FC Emmen (W5, G3 - thuis & uit); de laatste ontmoeting is meer dan tien jaar geleden (16 maart 2008, 1-2 in Emmen). FC Emmen is de eerste debutant in de eredivisie sinds RBC in 2000; het meest recente team dat zijn allereerste eredivisiewedstrijd won was SVV in 1969 (4-2 tegen DOS).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD

De Graafschap - Feyenoord (14.30 uur)

Feyenoord verloor slechts één van de voorgaande twintig eredivisiewedstrijden op bezoek bij De Graafschap, op 25 april 2002 wonnen de Superboeren met 1-0 (W13, G6). De Graafschap keert voor de negende keer terug in de eredivisie (een gedeeld record, met FC Volendam), de club verloor slechts één van de laatste negen thuisduels op het hoogste niveau (W3, G5). Geen ploeg pakte vorig seizoen minder eredivisiepunten tegen promovendi dan Feyenoord (1), dat de laatste vijf uitduels in de eredivisie met gepromoveerde teams verloor.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling De Graafschap. © AD

Vitesse - FC Groningen

Vitesse bleef de laatste negen thuisduels in de eredivisie met FC Groningen ongeslagen (W6, G3) en wist in vijf van deze ontmoetingen de nul te houden. De laatste uitzege van FC Groningen bij Vitesse dateert van 29 augustus 2008, ook toen vond de ontmoeting plaats in de eerste speelronde van het eredivisieseizoen. De 36-jarige Danny Buijs wordt de jongste hoofdtrainer in de eredivisie sinds Robert Maaskant, die op 31-jarige leeftijd op het hoogste niveau actief was met RBC vanaf augustus 2000.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

AZ - NAC Breda

AZ won de laatste vijf ontmoetingen met NAC, de Alkmaarders wonnen in de eredivisie alleen vaker van FC Utrecht (36) dan van NAC (33). AZ begon in de laatste tien seizoenen slechts twee keer de eredivisie-campagne met een zege (G3, V5), de laatste overwinning in de eerste speelronde dateert van 2014 (0-3 tegen Heracles). Bjørn Johnsen maakte negen doelpunten in zijn laatste zeven Eredivisieduels, maar kwam nog niet tot scoren tegen NAC Breda (2 duels).