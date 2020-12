„Ik was echt ziek”, vertelt Orestis Kiomourtzoglou via Facetime. Inmiddels is hij al weken weer fit. „Koorts, hoesten, koud, warm, geen energie, geen trek in eten, hoofdpijn. Zoiets als de griep, maar dan veel erger. Ik sliep vijftien uur per dag. De trainer had een paar dagen milde klachten en ik was twee weken ziek. Terwijl ik jonger en fitter ben. Het maakt dus niets uit.”