Heracles krijgt na 250 kilometer te horen dat duel met MVV is afgelast wegens sneeuw, ook streep door derby

De Brabantse derby tussen Willem II - FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie is afgelast. Vanwege de winterse weersomstandigheden is het veld van het Koning Willem II Stadion in Tilburg onbespeelbaar, laat voetbalbond KNVB weten. De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle in de eredivisie Vrouwen gaat ook niet door. Ook de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Heracles Almelo wordt van het programma gehaald.

Willem II vreest ook dat de weersomstandigheden kunnen leiden tot verkeersproblemen rond het stadion. De bond gaat het duel op korte termijn opnieuw inplannen. MVV meldt dat de ‘winterse omstandigheden’ in De Geusselt veilig spelen in de weg staan. Om die reden is de wedstrijd tegen Heracles geschrapt. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet bekend.

De spelers van Heracles waren vanochtend om 11.00 uur al vertrokken richting Limburg, waar zij in een hotel in de buurt van het stadion zouden lunchen om zich voor te bereiden op de wedstrijd. De spelersbus is na een rit van zo'n 250 kilometer naar het zuiden inmiddels weer omgekeerd richting Almelo.

Fortuna Sittard

Het veld van Fortuna Sittard voor de wedstrijd tussen de voetbalsters van Fortuna en PEC Zwolle is ook onbespeelbaar geworden door de sneeuw. De wedstrijd wordt ook op een nog te bepalen datum ingehaald.

FC Den Bosch meldt dat de club het veld aan het schoonvegen is. Uiterlijk om 17.00 uur wordt een besluit genomen of de wedstrijd tegen Jong PSV kan doorgaan. MVV Maastricht laat ook weten dat het veld later vrijdagmiddag nog gekeurd wordt. De club gaat er vooralsnog van uit dat de wedstrijd tegen Heracles Almelo doorgaat. Top Oss heeft het veld van het stadion sneeuwvrij en denkt eveneens dat de wedstrijd tegen NAC Breda kan doorgaan, meldt de club via Twitter.

Om 20.00 uur gaat ook de zeventiende speelronde in de eredivisie van start met het duel tussen Excelsior en FC Volendam. Het kunstgras van het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam-Kralingen moet eerst nog sneeuwvrij worden gemaakt voordat er vanavond gespeeld kan gaan worden.

