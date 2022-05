Heracles gaat door met algemeen directeur Toussaint en wil Hoogma voor technische zaken

Monstersco­re in het Haagse amateur­voet­bal: ‘37-1, het leek wel prijsschie­ten’

Wie wekelijks door de uitslagen van het amateurvoetbal scrolt, zal best eens een opvallende hoge score voorbij zien komen. Krachtsverschillen worden geregeld uitgedrukt in scores van 9-0 of 12-1, maar in de vierde klasse F in district West II heeft SV Houtwijk vanmiddag met 37-1 van HMSH gewonnen. ,,Het leek wel prijs schieten.”

21 mei