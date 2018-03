Henk Fraser wordt trainer van Sparta

Door Dennis van Bergen



De gedachten zullen straks, wanneer hij voor het eerst als Sparta-trainer Het Kasteel binnen wandelt, vast nog even terug gaan naar vroeger. Begin jaren tachtig was het, toen Henk Fraser er zijn ontgroening beleefde als profvoetballer. Een frivole tiener met snor was hij, die in een elftal met onder meer Danny Blind en Louis van Gaal voor de doelpunten moest zorgen in Rotterdam-West. Hoewel die doelpunten uiteindelijk spaarzaam bleken en Fraser nadien vooral furore zou maken als spijkerharde verdediger van Feyenoord, is de link met de Spangenaren er dus ontegenzeggelijk. ,,En dat was voor ons ook een van de redenen om Henk aan te stellen”, zegt Sparta’s nieuwe technisch directeur Henk van Stee. ,,Met hem halen we een trainer in huis die past bij de club.”



Desondanks is zijn benoeming een opvallende. Zeker het moment waarop de huidige coach van Vitesse, die eerder hoofdtrainer was bij ADO Den Haag, zijn tweejarige contract ondertekent bij de nummer zestien van de eredivisie. Onder leiding van Dick Advocaat is Sparta verwikkeld in een hevige strijd om handhaving. Het is dus nog maar de vraag op welk niveau de Rotterdammers na dit seizoen actief zijn. Van Stee: ,,Maar het zegt veel over Henk dat hij, ook wanneer plan B onverhoopt realiteit wordt, bij ons aan de slag gaat. Zijn gevoel bij Sparta is heel goed.”