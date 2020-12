Henk de Jong over turbulent 2020: ‘Afscheid nemen van een 16-jarige jongen doet ongekend veel pijn’

Door Daniël Dwarswaard



Henk de Jong weet het nog precies. Met Cambuur hadden ze die zondagmiddag vlak voor de kerstdagen in Rotterdam gespeeld tegen Excelsior. Door de 1-3 overwinning zat hij met een goed gemoed terug in de bus naar Friesland. Een overwinning vlak voor de feestdagen, beter kan niet. Totdat ’s avonds het afgrijselijke nieuws komt. Roan Brilstra (dan 15), de zoon van heel goede vrienden, is neergestoken in Drachten. Slachtoffer van een roofoverval door leeftijdsgenoten. Roan, die meerdere keren een hartstilstand krijgt, ligt in coma. Een week later komt hij om het leven.