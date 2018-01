Henk de Jong blijft bij De Graafschap

Vreven: 'Ik dacht dat ik een kerel was, maar blijkbaar valt dat toch tegen'

19:38 Met bulderende stem, weidse armgebaren en driftig heen en weer lopend over de kletsnatte grasmat met de extreme gedrevenheid die we van hem kennen, liet Stijn Vreven dinsdagochtend van zich horen. Na drie dagen van inactiviteit vond hij het welletjes geweest, de tijd was aangebroken om zijn spelers de weg te wijzen.