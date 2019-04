Henk de Jong: 8-0 zoals in Arena nooit meer

Mede door die ruime overwinning heeft Ajax nu een beter doelsaldo dan PSV: +74 om +65. De Graafschap speelt de komende weken een belangrijke rol in de titelstrijd. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen PSV, eind april komt Ajax naar Doetinchem toe. Dat duel roept herinneringen op aan 2016. De Amsterdammers verspeelden toen op de laatste speeldag, onder leiding van Frank de Boer, de titel.



De vernedering in de Johan Cruijff Arena zorgde volgens De Jong bij De Graafschap voor een omslag in het denken. ,,We speelden daar juist vrij verdedigend. Maar we waren kansloos, ook als we andere uitwedstrijden speelden. Na die 8-0 hebben we gezegd: we passen ons niet meer aan, we houden vast aan ons eigen spelletje.’’



De Graafschap, dat zich tussentijds op enkele belangrijke posities versterkte, begon na de winterstop beter te draaien. De Achterhoekers namen afstand van NAC Breda en hopen nu zelfs de play-offs te ontlopen.



PSV zal de komende twee thuiswedstrijden, tegen De Graafschap en ADO Den Haag, willen werken aan het doelsaldo. De Jong, die na dit seizoen weer bij SC Cambuur aan de slag gaat, is niet bang voor een nieuwe vernedering. ,,We hebben het toen wel van onze supporters te horen gekregen, hoor. En terecht ook. Wie verliest er nou met 8-0? Het geeft mij vertrouwen dat als we nu verliezen dat vaak met één doelpunt verschil is. Vaak zelfs nog onterecht ook. Bij PSV kunnen dat er misschien wel iets meer zijn. Ik hoop dat ze allemaal denken dat ze makkelijk van ons winnen. Maar dat doet Van Bommel niet hoor.’'