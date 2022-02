Helmond Sport stuurt trainer Wil Boessen de laan uit: ‘Het vertrouwen is er niet meer’

Sam Beukema met twee goals de held voor AZ bij terugkeer in Deventer

AZ bleef ook voor de elfde keer op rij ongeslagen in de eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen kwam zondag in de lastige uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles een stroeve start snel te boven: 1-4. Met dank aan een speler die vorig seizoen nog de held was van de aanhang in Deventer.

13 februari