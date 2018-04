Helmond Sport-fans gooien met stenen en vuurwerk naar politie

'Zet druk en laat tegen je kanis schieten; so what? Dan heb je maar vijf minuten pijn'

6 april Dat Roda JC in twee wedstrijden zes punten en acht doelpunten is ingelopen, brengt Stijn Vreven niet van zijn stuk. ,,Ik had niet gedacht dat wij al veilig waren, zeker niet. Wij moeten het zelf doen, naar andere ploegen kijken heeft weinig zin. Niemand had verwacht dat Roda met 0-3 zou winnen bij Vitesse.”