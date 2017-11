Hekkensluiter Roda JC ontvangt ploeg in vorm

Vrije dag ingetrokken, spelers komen zondag in Zundert samen

18 november De vrije dag die de spelers zondag zouden hebben, is ingetrokken. De voltallige selectie komt bijeen op het trainingscomplex in Zundert. Dat zeiden onafhankelijk van klaar Manu Garcia en Mounir El Allouchi in de mixed-zone na de 0-8-oorwassing tegen Ajax.