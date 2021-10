Hekkensluiter PEC aast tegen Heracles op eerste driepunter van het seizoen

Conference League / video Woede over aanval Feyenoord­hoo­li­gans op Duitse clublei­ding: ‘De politie vond zelfs een mes’

21 oktober De politie staat op scherp in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin. De Rotterdammers spelen donderdagavond in de Kuip tegen de Duitsers, die duizenden fans zullen meenemen. Vannacht ging het al mis toen Feyenoordsupporters leden van de Duitse clubleiding in een restaurant aanvielen. ‘Het had veel erger kunnen aflopen’.