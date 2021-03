Hekkensluiter FC Den Bosch hard onderuit, maar ook concurrent FC Dordrecht verliest

Op eigen veld kwam Den Bosch tegen Volendam na een klein halfuur op achterstand door een treffer van Ibrahim El Kadiri. Vlak voor rust kreeg Dwayne Green een rode kaart, waardoor FC Den Bosch de gehele tweede helft met tien man moest spelen. Dat werd, niet geheel onverwachts, geen succes. In de tweede helft liep FC Volendam uit naar 0-4 door doelpunten van Samuele Mulattieri, Zakaria El Azzouzi en Mickey van de Ven. In de 78ste minuut, een minuut na de vierde Volendamse treffer, maakte Roy Kuijpers nog de eretreffer namens FC Den Bosch. Het laatste woord was echter voor Volendam, dat via Derry Murkin de eindstand op 1-5 bepaalde.

NEC rekende in eigen huis af met Jong PSV. In stadion De Goffert werd het 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Javier Vet en Rangelo Janga. Net als Jong PSV wist ook Jong FC Utrecht geen punt(en) te pakken. Excelsior was in Rotterdam met 2-0 te sterk. Joël Zwarts en Reuven Niemeijer waren trefzeker namens de Kralingers.



Excelsior heeft nu 36 punten en staat daarmee negende. De achterstand op nummer 6 NEC is echter nog wel 17 punten. FC Volendam staat zevende met zes punten minder dan NEC.