Heftige details woningoverval Zahavi: vrouw met vuurwapen bedreigd, ook kinderen vastgebonden

De verdachten zijn er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor gegaan, aldus de politie. De vrouw en kinderen hebben geen letsel opgelopen, maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zegt de politie. Er is slachtofferhulp ingeschakeld om het gezin te ondersteunen.

De spits van PSV kreeg gisteren onderweg naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II telefoon van zijn vrouw in de spelersbus. Zij belde in paniek op in opdracht van de overvallers. Zahavi moest hen vertellen waar de buit was die zij wilden meenemen.

Overval op woning Zahvi

De twee overvallers belden rond 14.40 uur aan bij het huis in de Arenborg in Buitenveldert. Een van hen droeg een postbezorgersjas. Toen Zahavi’s vrouw de deur opendeed, werd ze direct door de man tegen de muur gedrukt. Achter de eerste overvaller kwam een tweede man met een vuurwapen in zijn hand het huis binnen, en hij bedreigde haar. Daarna werden de vrouw en kinderen vastgebonden en zijn de twee op zoek gegaan naar waardevolle spullen, waarbij ze de woning overhoop haalden.

De twee mannen zijn volgens de politie waarschijnlijk rond de 20 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Eran Zahavi was op het moment van de overval met PSV in Tilburg, voor de uitwedstrijd tegen Willem II. De Israëlische spits ging, nadat het nieuws hoorde, direct terug naar Amsterdam naar zijn vrouw en kinderen. “Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte”, reageerde de aanvoerder van de Eindhovenaren, Denzel Dumfries, na de wedstrijd.

,,Er ging ineens van alles door die bus”, vertelde Denzel Dumfries na PSV-Willem II. ,,Niet letterlijk natuurlijk, we waren heel erg aangeslagen en voelden ons machteloos. Dit was een hele harde dreun voor de wedstrijd. We kregen live mee wat er gebeurde.” De aanvoerder van PSV kon er niet over uit. ,,Ongelooflijk dat zoiets gebeurt. We hadden daarna als team een taak te vervullen en wilden de wedstrijd per se winnen voor Eran en hoopten dat alles goed zou zijn.”