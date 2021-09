Heerlijke Haller-show in Lissabon bezorgt Ajax droomstart in Champions League

SamenvattingMet een entree die hij in zijn stoutste dromen waarschijnlijk niet zo had uitgetekend, bewees Sébastien Haller zichzelf en Ajax – en met dank aan de weergaloze Antony - een geweldige dienst tijdens de Champions League-aftrap in Lissabon: 1-5.

Door Johan Inan



Je hebt droomdebuten en je hebt het Champions League-debuut van Haller, die bij zijn eerste optreden in de Champions League tal van records verpulverde. De man die dik vijf weken geleden nog onder luid gejuich tegen PSV werd gewisseld in de Johan Cruijff Arena, vond zichzelf na dik een uur spelen in het José Alvalade Stadium terug voor een uitvak waar 1300 meegereisde fans zijn naam luidkeels scandeerden en teamgenoten die stuk voor stuk naar de ontketende spits van Ajax wezen.



Haller had toen net, op aangeven van Noussair Mazraoui, niet zijn twee en ook niet zijn derde, maar zijn vierde (!) treffer achter de ervaren Sporting-doelman Antonio Adan geschoven. En dat in zijn allereerste optreden op het hoogste voetbaltoneel. Daarin kroonde hij zich niet alleen meteen tot voorlopige topscorer, maar hielp hij Ajax aan ook aan een reuzenstap om de vurig gewenste ambitie om te overwinteren in het miljardenbal na drie jaar weer waar te maken.

Volledig scherm Sébastian Haller is de grote man bij Ajax. © ANP

In het spoor van Van Basten

Uitgerekend de spits van wie al een half jaar werd afgevraagd of hij ondanks het recordbedrag dat Ajax voor hem neertelde wel de juiste spits was in de Champions League, beleefde tegen Sporting een vuurdoop voor de geschiedenisboeken. Nog nooit eerder was een debutant namelijk twee keer trefzeker in zijn eerste negen minuten op het hoogste Europese toneel en alleen Marco van Basten flikte het om er meteen vier keer te scoren voor AC Milan.

Binnen zeventig seconden opende Haller zijn doelpuntenteller. Met dank aan Antony, die het onmiddellijk op de heupen had en met zijn schot via Goncalo Inacio de paal raakte. Het beslissende knikje werd gegeven door Haller, de man die zich door een administratieve blunder van Ajax thuis op de bank en nog zonder zijn in Engeland achtergebleven gezin moest verbijten toen zijn ploeg door de Europa League denderde. De variant met Dusan Tadic bleek bovendien weer prima te werken, waardoor het nog maar de vraag was of Haller wel de ideale spits was voor de aanstaande kampioen in de Champions League.

Volledig scherm Sebastien Haller wordt besprongen door Antony. © ANP

Maar Haller herpakte zich, met goals voor club en land, waardoor Ten Hag er ook geen twijfel meer over liet bestaan. De coach van Ajax wees naar zijn geweldige statistieken, nadat Haller PEC met twee goals over de knie legde. De stoïcijnse aanvaller stelde op zijn beurt ontzettend uit te kijken naar zijn entree in de Champions League, als een kind dat de dagen afstreepte naar het zomerse schoolreisje.

Die hunkering kwam zeven minuten later opnieuw tot uiting. Eerst bij Antony, die na een verre uittrap linksback Ruben Vinagre in dromenland liet staan en Haller zijn derde dubbelklapper in tien dagen liet binnenglijden. Zo stevende Ajax al in de openingsfase op een droomstart en op een overtuigende zege tegen de Portugese kampioen die in dik vijftien maanden in competitieverband slechts één keer werd geklopt.

Ajax wankelde

In de fase die volgde bleek waarom. Met een flinke dosis passie, gekoppeld aan direct voetbal, bracht Sporting het Europees geroutineerdere Ajax toch weer aan het wankelen. Daar hielp Pasveer een handje bij. De doelman hoorde gisterenmiddag dat hij alsnog, vijf jaar na zijn CL-debuut voor PSV tegen Bayern München, door een liesblessure van Maarten Stekelenburg terugkeerde onder de lat op het allerhoogste niveau.

Zonder spanning gebeurde dat klaarblijkelijk niet. De twijfels waren daar toen spits Paulinho diep werd gestuurd en, erger nog, met een slap handje voorkwam Pasveer de aansluitingstreffer niet. De fysieke ongemakken bij de ene routinier en het zwakke optreden van de andere, zullen de discussie over een eventuele terugkeer van de nog geschorste André Onana verder aanwakkeren.

Volledig scherm Steven Berghuis schreeuwt het uit na zijn treffer. © ANP

Uit het boekje

Sporting leek even op weg naar meer, maar toen was daar Steven Berghuis. Tot dan toe was hij onzichtbaar en ongelukkig in zijn acties, maar de aanvaller luisterde zijn eerste Champions League-optreden na de beladen transfer op met een treffer: 1-3. Dat was er één uit het boekje, omdat de vervanger van Davy Klaassen na fraai voorbereidend werk van Antony en Gravenberch de bal in de korte hoek schoof. Sporting leek vervolgens te scoren, maar de goal werd afgekeurd.

Daarna was het weer de beurt aan de nog niet uitgeraasde Antony en Haller. De Braziliaan liet de lange spits zijn hattrick completeren. Bij de cornervlag vloog de aangever de afmaker, die met de armen gespreid trots om zich heen keek, om de nek. En nadat Haller op aangeven van Noussair Mazraoui zijn vierde en Ajax’ vijfde had laten noteren, maakten teamgenoten (die naar de ontketende spits wezen) en de 1300 meegereisde supporters (die zijn naam scandeerden) het sprookjesdebuut van de niet langer omstreden spits compleet.

Volledig scherm Sébastien Haller dankt het Ajax-publiek in Lissabon. © Pro Shots / Marcel van Dorst

