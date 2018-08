Heerenveen zonder geschorste Thorsby tegen Vitesse

VAR-verbinding weggevallen 'Ouderwetse' telefoon helpt arbitrage uit de brand bij Fortuna-PS­V

18 augustus Ajax was de videoscheidsrechter zaterdagavond in Venlo zeer dankbaar, maar in Sittard gaf het technologische hulpmiddel niet thuis. Omdat de verbinding met Zeist wegviel, moest arbiter Pol van Boekel bij Fortuna Sittard-PSV improviseren.