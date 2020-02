Heerenveen weken zonder Hahn

Opgeleefd Feyenoord aast in Alkmaar op revanche na echec in tijd­perk-Stam

6 februari Feyenoord zal zich lange tijd niet zo comfortabel gevoeld hebben in de aanloop naar een topper in de eredivisie. Want zo mogen we een wedstrijd tussen AZ en Feyenoord gerust noemen. De sfeer in Rotterdam is compleet omgeslagen in vergelijking met de eerdere ontmoeting met de Alkmaarders (0-3) dit seizoen.