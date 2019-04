Heerenveen vraagt hoofdprijs voor gewilde Vlap

De Jong: Fantas­tisch om zoveel te scoren, maar het gaat om de titel

11:51 Luuk de Jong is eindelijk van de vele vragen af. De voorbije weken ging het vaak over het record dat hij kon verbreken. Tegen ADO Den Haag (3-1) maakte de spits van PSV zondag zijn 27ste doelpunt deze competitie, dat is er nu al eentje meer dan in 2015/2016. De Jong kwam toen uit op 26 treffers voor de Eindhovenaren.