Heerenveen vernoemt tribunes naar clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan

Tuchtcom­mis­sie spreekt Spar­ta-verdediger Pinto vrij

11:51 Sparta Rotterdam kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard gewoon beschikken over Mica Pinto. De tuchtcommissie heeft de Luxemburgse linksback vrijgesproken van ernstig gemeen spel. Pinto werd twee weken geleden met rood van het veld gestuurd in het verloren uitduel met Go Ahead Eagles (2-0) omdat hij een tegenstander op het onderbeen raakte.