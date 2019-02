Heerenveen: uit een subtopper, thuis een degradatiekandiaat

Bijzonder seizoenSC Heerenveen is bezig aan een bijzonder seizoen in de eredivisie. Op basis van hun uitwedstrijden zouden de Friezen nu in de race zijn voor Europees voetbal moeten zijn, terwijl het thuispubliek juist een degradatiekandidaat te zien krijgt. Wat ook opvalt: het regent doelpunten, zowel voor als tegen.

Nummer laatst in thuiswedstrijden, nummer vijf in uitwedstrijden

Thuis: hekkensluiter

Het Abe Lenstra Stadion is dit seizoen allesbehalve een onneembare vesting. Heerenveen pakte in eigen huis slechts zes punten, het minste van alle eredivisieclubs. Er werd dit seizoen ook maar één gewonnen in eigen huis (3-1 van Fortuna Sittard).

14. PEC Zwolle, 11 punten (18-22)

15. FC Groningen, 10 punten (14-12)

16. Willem II, 8 punten (13-18)

17. FC Emmen, 7 punten (12-20)

18. SC Heerenveen, 6 punten (14-23)

Uit: subtopper

Ondanks de slechte resultaten in thuiswedstrijden staat SC Heerenveen op een dertiende plaats in de eredivisie. Dat dankt de ploeg dus vooral aan de goede prestaties in uitwedstrijden. Met 16 punten nemen de Friezen op de ranglijst gebaseerd op uitwedstrijden de vijfde plaats in.

1. Ajax, 24 punten (30-12)

2. PSV, 22 punten (26-8)

3. Willem II, 17 punten (17-18)

4. AZ, 16 punten (19-17)

5. SC Heerenveen, 16 punten (28-24)

Meeste gelijke spelen

Hoewel SC Heerenveen in de middenmoot dwarrelt, is het toch ergens koploper in. Van alle eredivisieclubs deelden de Friezen het vaakst de punten (7). Maar ze liggen niet op koers voor een record. Die eer is aan een drietal clubs. Sparta (1974/1975), PEC Zwolle (1978/1979) en FC Twente (1988/1989) speelden allemaal achttien keer gelijk in één seizoen.

7 gelijke spelen: SC Heerenveen , 7 gelijke spelen

6 gelijke spelen: FC Emmen, ADO Den Haag en Vitesse

5 gelijke spelen: Fortuna Sittard, VVV-Venlo

Veel goals

Met een totaal van 89 goals regent het dit seizoen doelpunten bij wedstrijden van Heerenveen. Alleen in wedstrijden van Ajax vielen er meer goals. Het doelsaldo van Heerenveen na twintig wedstrijden: 42 goals voor, 47 goals tegen.

1. Ajax (90 goals)

2. SC Heerenveen (89 goals)

3. PSV (80 goals)

4. Feyenoord (70 goals)

5. AZ (66 goals)