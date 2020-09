Heerenveen opent nieuw seizoen met zege op Willem II

Woudenberg trof in de 22ste minuut doel, na een goede combinatie met Arjen van der Heide. Bochniewicz scoorde in de 75ste minuut op aangeven van Joey Veerman.



De zege van Heerenveen zorgde voor blijdschap bij de 4000 toeschouwers in het Abe Lenstra-stadion. Niet alle fans zagen het duel met de nummer 5 van het afgebroken seizoen in de eredivisie met veel vertrouwen tegemoet. Heerenveen verloor namelijk alle oefenduels in de voorbereiding. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen De Graafschap, uitkomend in de eerste divisie, ging zelfs met 5-1 verloren.