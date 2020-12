Heerenveen boekt nettowinst na transfers, loonoffer selectie en bezuinigingen binnen de club

Kudus staat voor rentree bij Ajax

12 december Mohammed Kudus keert mogelijk nog voor de winterstop terug bij Ajax. ,,Hij zit in zijn laatste fase van zijn revalidatie", vertelde trainer Erik ten Hag na een eenvoudige zege op PEC Zwolle (4-0). ,,De kans bestaat dat hij snel in actie komt. Daar werken we in elk geval wel met hem naartoe.”