Hatzidiakos terug in selectie AZ voor wedstrijd in Kiev

Blessure Was dit het al voor Robben? Na een halfuur al naar de kant bij rentree

13 september Het had een feestelijke dag moeten worden, maar de rentree van Arjen Robben in de eredivisie (na exact 6000 dagen) is uitgelopen op een teleurstelling. De 36-jarige captain van FC Groningen moest na een halfuur spelen al geblesseerd naar de kant bij de thuiswedstrijd tegen PSV, dat kort daarna via Cody Gakpo ook op 0-1 kwam.