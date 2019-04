Hattrickheld Huntelaar stoomt op in topscorerslijstjes

Huntelaar is 35 jaar, maar speelde weer vol energie tegen de Rotterdammers. ,,Ik heb gewoon een heel lange jeugd", sprak Huntelaar die halverwege de tweede helft onder luid applaus naar de kant ging. Hij maakte plaats voor Kasper Dolberg, van wie hij de concurrentiestrijd voor de positie van tweede spits achter Dusan Tadic even lijkt te hebben gewonnen. ,,Zo kijk ik niet", zei Huntelaar die Dolberg een mooie goal zag maken. ,,Dat was een fantastische volley", zei hij. ,,Dat was fijn voor hem en voor ons. We doen het met z'n allen.”



Huntelaar keert dinsdag waarschijnlijk weer terug naar de bank als Ajax bij Juventus strijdt om een plaats in de halve finale van de Champions League. ,,Ik ga dan met een goed gevoel zitten", zei hij. ,,We hebben thuis met die 1-1 iets te weinig gekregen. Maar we scoren eigenlijk altijd wel. Ik zie best mogelijkheden."