Hateboer voelt zich thuis in 5-3-2: ‘Ook in dit systeem kun je dominant zijn’

In het stadion van zijn club Atalanta speelde Hans Hateboer met het Nederlands elftal gelijk tegen Italië (1-1). De rechtsback voelde zich lekker in een systeem met vijf verdedigers. ,,Ik denk dat we altijd wel zo kunnen spelen”, zei hij. ,,Ook zo kan je dominant zijn. Dat bewijzen wij in de Serie A.”

De nieuwe bondscoach Frank de Boer haastte zich na het onbesliste duel te zeggen dat een speelwijze met vier verdedigers en twee vleugelspitsen in de toekomst zijn voorkeur heeft. ,,Maar het is goed om te zien dat we kunnen schakelen” zei hij. ,,En zo konden we het Italië het lastigst maken.”

De 26-jarige Hateboer kreeg tegen de Italianen rechts in de defensie de voorkeur boven Denzel Dumfries, die zondag tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) de ene na de andere bal van zijn voeten liet springen. Hateboer speelde ook allesbehalve foutloos. Hij zag er niet goed uit bij de 1-0 en mazzelde toen de vaak zo trefzeker Ciro Immobile verzuimde een blunder van hem af te straffen.

Uitgerekend twee jaar geleden, na een oefenduel met Italië in Turijn, brak de vertrokken bondscoach Ronald Koeman definitief met een systeem met vijf verdedigers. Zijn opvolger De Boer concludeerde dat de viervoudig wereldkampioen op dit moment toch het beste kon worden bestreden met een versterkte defensie. ,,Ik denk dat hij dat goed heeft gezien”, zei Hateboer. ,,In tegenstelling tot een maand geleden in onze verloren thuiswedstrijd konden we Italië nu wel onder druk zetten.”

Hateboer maakte het afgelopen seizoen naam met Atalanta met een aanvallend strijdplan met vijf verdedigers. De club eindigde verrassend als derde in de Serie A en verraste bijna Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. Provincieclub Atalanta, over twee weken de tegenstander van Ajax in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal, is op dit moment zelfs de trotse koploper van Italië.

Voetbal was het afgelopen half jaar een pleister op de wonde in het zo zwaar door het coronavirus getroffen Bergamo. Vooral in maart en april gilden de sirenes van ziekenwagens onophoudelijk door het centrum van de mooie oude binnenstad. Legertrucks moesten honderden lijken afvoeren toen crematoria de toestroom niet meer aankonden. Vermoedelijk zijn er in de hele provincie Bergamo meer dan 6000 mensen, een zesde van het totale Italiaanse aantal, aan het virus bezweken.

,,Het was vreselijk”, weet Hateboer. ,,De mensen hier uit Bergamo waren ook blij dat Italië deze interland hier wilde spelen. Ze mochten er nog niet bij zijn, vanwege het coronavirus. Maar ze vonden het een fantastisch gebaar. Ze hebben heel veel meegemaakt.”

