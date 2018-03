Hateboer hield stiekem al rekening met selectie Oranje

Sinds zijn overstap van FC Groningen vorig jaar naar het Italiaanse Atalanta maakt Hateboer naam als voetballer die zo'n beetje de hele rechterflank bestrijkt. ,,Door de zware trainingen daar heb ik veel meer inhoud gekregen", voelt hij. ,,We spelen daar met vijf verdedigers maar toch ook heel aanvallend. Ik sta het meest van de wedstrijd op de helft van de tegenstander."



Hateboer heeft het nog niet van Ronald Koeman zelf gehoord. Maar hij vermoedt dat de nieuwe bondscoach de komende oefenduels met zware tegenstanders als Engeland en Portugal ook gaat aangrijpen om met vijf verdedigers te gaan experimenteren. Ik denk dat ook daarom de keuze op mij is gevallen", zei de 24-jarige Groninger.



Hateboer en Kenny Tete zijn de rechtsbacks in de eerste selectie van Koeman. Rick Karsdorp is nog altijd geblesseerd en Joël Veltman en Daryl Janmaat hebben geen uitnodiging voor beide oefeninterlands ontvangen. De nieuwe bondscoach liet al doorschemeren dat hij veel spelers in beide interlands aan het werk wil zien. Dat maakt de kans dat Hateboer als tweede voetballer van het Groningse dorpje Beerta gaat debuteren in Oranje nog groter. Jurrie Koolhof, een goede vriend van zijn vader, ging hem voor.