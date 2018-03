Hateboer geniet ondanks nederlaag van debuut

'Heel gek als we ineens Engeland van de mat hadden gespeeld'

23:39 Ronald Koeman ziet na zijn eerste interland als bondscoach van het Nederlands elftal genoeg verbeterpunten. ,,We hadden moeite om iets te creëren, zeker omdat we wat minder 'vast' aan de bal waren dan Engeland'', sprak Koeman na de nederlaag in Amsterdam (0-1). ,,Maar goed, ik ben niet verrast. Het was wel heel gek geweest als we nu ineens Engeland van de mat hadden gespeeld.''