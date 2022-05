Harde klap voor Ajax en Ryan Gravenberch: seizoen van begeerde middenvelder ten einde

PSV zet ook in op behoud van gewilde Mario Götze: Duitser kan voor beperkt bedrag weg

Of het lukt, is helemaal niet zeker en een langer verblijf ligt misschien niet eens voor de hand. Maar Mario Götze komt bij PSV wel voor in de plannen voor komend seizoen. Hij neemt naar verwachting over een paar weken een besluit over zijn toekomst.

3 mei