Haps op linksbuiten, verdediger heeft vertrouwen in zijn nieuwe plek

Als de schijnwerpers zich zondag op Ajax - AZ en PSV - Feyenoord richten, zijn er vier spelers om in de gaten te houden. Quincy Promes moet Ajax bij de hand nemen. AZ-spits Myron Boadu wil óók in zíjn Amsterdam scoren. Ryan Thomas, het oliemannetje van PSV. En Ridgeciano Haps, de ‘nieuwe’ linksbuiten van Feyenoord. In deel 4: Ridgeciano Haps.

Feyenoord met Róbert Bozenik en Steven Berghuis in de voorhoede moet aan de linkerkant pure snelheid hebben, concludeerde Dick Advocaat recent. En dus was er een reëel scenario dat Sam Larsson, ook als hij niet naar China was vertrokken, al snel zijn basisplaats weer had moeten inleveren. Ridgeciano Haps bewees recent tijdens testen op het trainingsveld dat hij één van de snelste spelers van Feyenoord is. Met de snelheid zit het dus wel goed. Maar is dat voldoende om de plek van linksback zomaar opeens in te ruilen voor linksbuiten? ,,Ik kan linksbuiten spelen’', zegt Ridgeciano Haps (26) zelf. ,,Ik heb het zelfs tot Jong AZ wel gespeeld.’'

Bekijk hier de voorbeschouwing op Super Sunday:

Daarna kwam Gertjan Verbeek en die zette Haps in de verdediging. Als back stond Haps al tien keer per wedstrijd op de achterlijn van de tegenstander. Maar dat zegt volgens Berghuis niet alles. ,,Dan kom je er echt, kun je spelen met de ruimte en de tegenstander’', zegt de aanvoerder. ,,Dit is echt anders. Maar Haps kan bij ons diepte brengen waar Sinisterra dat eerst ook zo goed kon.’' Advocaat zag de Colombiaan wegvallen met een zware knieblessure en de Zweed Larsson leverde de miljoenen op die een club normaal gesproken niet krijgt voor een wisselspeler. ,,Haps is van origine een linksbuiten en hij zal daar tegen PSV spelen’', zegt Advocaat.