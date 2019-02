Haps haakt af bij Feyenoord met nieuwe blessure

Natuurlijk ging het in de Kuip vandaag over Dick Advocaat, die niet naar Feyenoord gaat als opvolger van Giovanni van Bronckhorst. En de vertrekkende trainer van de Rotterdammers werd gevraagd of hij begrijpt dat Advocaat geen trek heeft in de baan nu de sfeer rond zijn eventuele benoeming nogal negatief te noemen is. Maar voor Feyenoord is ook de actualiteit op het veld van groot belang. Na twee misperen in 2019, tegen PEC Zwolle en Excelsior afgewisseld met een galavoorstelling in de Klassieker tegen Ajax moeten de Rotterdammers thuis tegen laagvlieger De Graafschap winnen.



Dat moet gebeuren zonder Ridgeciano Haps, die na zijn langdurige scheenbeenblessure op weg leek naar een basisplaats. De linksback is echter wederom geblesseerd geraakt, dit keer speelt een liesblessure hem parten. Robin van Persie, die tegen Excelsior hardhandig in aanraking was gekomen met Ryan Koolwijk is wel fit genoeg om te beginnen tegen de Superboeren van trainer Henk de Jong.