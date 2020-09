Haps: ‘22 duels onder Advocaat, één keer verloren: dat zegt wel iets natuurlijk’

Door Mikos Gouka



Haps kende een moeizame voorbereiding omdat hij negen dagen in quarantaine diende te verblijven door het oplopen van het coronavirus. ,,Dat was vreemd, ik voelde me prima, maar moest thuisblijven. Daar kon ik wel trainen, maar natuurlijk niet zo als ik dat had gedaan met de groep. Ik merkte dat mijn conditie achteruit was gegaan, maar dat was logisch. Tegen Club Brugge speelde ik in de laatste oefenwedstrijd voor de eerste keer negentig minuten. Tegen PEC Zwolle was ik er weer klaar voor afgelopen zaterdag. Zei de trainer dat de backs van Feyenoord minder opkwamen dan normaal? Dat klopt wel, de wedstrijd verliep zo. Maar het kan vanaf nu alleen maar beter gaan. We hebben in de voorbereiding tegen FC Twente gespeeld, al zat ik toen thuis. Maar die wedstrijd (0-0, red.) zegt niets over zondag. We zijn begonnen met drie punten en willen nu doorpakken.’’