Hans Kraay jr. laat Jomanda-jurk terzijde liggen: degradatiestrijd niet te voorspellen

Door Dennis van Bergen



Best kans dat komende weken de term ‘zes punten-wedstrijd’ wel ergens valt. Of: ‘finale’. En het valt niet uit te sluiten dat binnenkort het ‘degradatiespook’ zijn bleke snoet laat zien op de tribune in Zwolle, Rotterdam-West, Sittard of Tilburg. Nu de eindstreep in de eredivisie nadert, is steeds nadrukkelijker de vraag: welke clubs degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie en welke club krijgt nog een herkansing via de play-offs? Wat vaststaat: zelden was de spanning zo groot als nu. ,,De verschillen tussen clubs in het rechterrijtje zijn te verwaarlozen”, beseft Ali Boussaboun, de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord die namens ESPN analyseert. ,,Wat deze week logisch is, kan volgende week helemaal anders zijn.”