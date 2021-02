Halve finales KNVB-beker: Ajax mogelijk naar Feyenoord, Vitesse tegen NEC of VVV

Heerenveen en Feyenoord staan komende woensdag (18.45 uur) tegenover elkaar in de kwartfinale. Die wedstrijd zou eigenlijk afgelopen week al worden gespeeld, maar ging niet door vanwege het winterweer.



Vitesse speelt in de andere halve finale thuis tegen NEC of VVV-Venlo, die komende woensdag om 16.30 uur al tegenover elkaar staan in De Goffert in Nijmegen. De halve finales worden gespeeld op 2, 3 of 4 maart. De finale is op 18 april in De Kuip in Rotterdam.