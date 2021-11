Haller niet verbaasd over glansrol als topscorer in Champions League: ‘Twijfel niet aan mezelf’

Ongelukken op het werk: in deze twee situaties gaat het vaak mis

1 op de 8 werknemers ervaart zijn werk als gevaarlijk, dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit geldt niet alleen voor politieagenten of brandweermannen, maar ook vooral voor mensen uit de technische sector, het transport en de logistiek. Vier vragen beantwoord over gevaarlijk werk in Nederland.

