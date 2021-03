Haller en Timber missen duel van Ajax met ADO na positieve coronatest

samenvatting Luhukay met VVV onderuit bij debuut in Zwolle: ‘Te weinig gebracht’

15:05 Jos Luhukay is er nog niet in geslaagd om voor een ommekeer te zorgen bij VVV. De 57-jarige trainer ging bij zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg met 2-1 onderuit bij PEC Zwolle, waar Bert Konterman zijn eerste zege boekte als coach. Voor VVV, dat eerder in de week trainer Hans de Koning ontsloeg, was het de achtste nederlaag op rij.