Hake in de zorgen met FC Twente: 'Dit was een wanprestatie'

Zijn ploeg kwam nog op voorsprong, maar op slag van rust kopte Fran Sol uit een corner de gelijkmaker binnen voor de thuisploeg. ,,Een cruciaal moment'', vond Hake. ,,Hij kon wel heel makkelijk inkoppen. Dat frustreert omdat je weet dat hij de gevaarlijkste kopper is en we niet goed anticiperen. Dat begint al op het middenveld. Als je met 1-0 voorkomt en het is zo goed als rust, moet je dat vasthouden.''



Hake zag in de tweede helft geen verbetering: ,,Er waren veel slordigheden en foute keuzes. We komen moeizaam tot scoren, dan moet je zorgen dat je ze niet weggeeft.'' De coach weet wat zijn ploeg nodig heeft. ,,Een serie wedstrijden waarin je regelmatig punten haalt, maar daar hoeven we voorlopig niet aan te denken. Het gaat nu om de eerstvolgende wedstrijd.'' Die is zaterdag, thuis tegen Roda JC.