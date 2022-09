Guus Til: ‘Niet normaal hoe vaak wedstrijden worden beslist door vrije trappen en corners’

Forse straffen leiden tot veranderin­gen bij NAC: ‘Basis­plaat­sen Besselink en Vet’

Na vier opeenvolgende invalbeurten van in totaal 51 minuten kan Javier Vet zich opmaken voor zijn eerste basisplaats. Vrijdag (20.00 uur) is de ervaren middenvelder hoogstwaarschijnlijk de vervanger van de geschorste Sabir Agougil als NAC in eigen huis Jong FC Utrecht ontvangt.

15 september