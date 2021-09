Guus Til leidt Feyenoord in spektakelstuk met acht goals naar zege op NEC

In een spectaculaire wedstrijd liet Feyenoord in de eigen Kuip twee punten liggen. NEC was verrassend taai en bezorgde de ploeg van Arne Slot volop overwerk. Dankzij tweemaal Guus Til en Cyriel Dessers werd het toch 5-3.

Door Mikos Gouka

Toen Fred Rutten de scepter zwaaide in de Kuip zag hij wel iets in de jonge Calvin Verdonk. De linkspoot brak uiteindelijk niet echt door, al speelde hij ooit een geweldige wedstrijd in de 6-2 winst tegen Ajax. Na een avontuur in Portugal adviseerde Rutten de technische staf van NEC om Verdonk terug te halen naar Nederland.

Dat bleef dit seizoen lang onopgemerkt tot hij in de Kuip fraai raak schoot tegen Feyenoord. De Rotterdammers dachten na ruim een kwartier de winst al op zak te hebben, maar NEC kwam verrassend terug tot 2-3. In 172 thuiswedstrijden was het niet meer voorgekomen dat Feyenoord na een 2-0 voorsprong punten verspeelde. Feyenoord moest alles op alles zetten. Guus Til kopte tien minuten voor tijd raak: 3-3 en nam ook de 4-3 voor zijn rekening. Bij de laatste treffer leek Bryan Linssen een overtreding te maken, de VAR liet arbiter Joey Kooij naar het scherm komen maar die vond het niet zwaar genoeg om de goal af te keuren. Dessers maakte niet veel later ook nog 5-3.

Het werd een waar gevecht in de Kuip waar de bezoekers op het puntje van de stoel zaten. Arne Slot moest voor het eerst Cyriel Dessers brengen om iets te forceren, waar de Belg in eerdere wedstrijden een moegestreden collega kwam vervangen.

Slot zat vijf dagen voor de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag natuurlijk helemaal niet te wachten op overwerk. En dat was ook helemaal niet nodig. De Rotterdammers schoten in de bijna volle Kuip uit de startblokken. Guus Til verdiende een strafschop die door Orkun Kokcu werd benut (1-0) en niet veel later gaf Marcos Senesi een fraaie lange bal die Luis Sinisterra vakkundig achter keeper Brandershorst werd geschoten.

Maar NEC had de schade voor de pauze verrassend genoeg alweer gerepareerd. Mattsson ontsnapte en Lutsharel Geertruida was te laat om de middenvelder nog de voet dwars te zetten. De 2-1 gaf de bezoekers, waar vooral geboren Rotterdammer Tavsan prima speelde, hoop op meer. Tyrell Malacia mocht zich de gelijkmaker aantrekken. De international verslikte zich in de 37-jarige Edgar Barreto. Die mocht met een voorzet Okita bedienen en vervolgens was Cas Odenthal de doelpuntenmaker: 2-2.

Na de pauze viel Feyenoord aan, maar NEC gaf nauwelijks een krimp. Malacia raakte de paal. NEC bleef loeren op een tegenstoot en die kwam er een kwartier voor tijd toen invaller Calvin Verdonk fraai de verre hoek naast Justin Bijlow zocht en raak schoot: 2-3.

De bij Feyenoord opgeleide linksback zag zijn voormalige club voluit aanzetten op jacht naar de gelijkmaker. Til kopte raak en schoot met goedkeuring van arbiter Kooij de 4-3 binnen en Dessers maakte het karwei helemaal af: 5-3.

