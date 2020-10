Gudde: ‘Volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig als we niet zouden voetballen’

,,Dat de besmettingen oplopen en dat er harde maatregelen moeten volgen is duidelijk, maar dan moet je wel de vinger op de zere plek leggen en dat is zeker niet het voetbal”, zei Gudde. Volgens de directeur is alles goed gegaan in de vierde speelronde in de eredivisie, waarin werd gespeeld zonder publiek, en is er in die speelronden daarvoor met publiek ‘ook ongelooflijk veel goed gegaan’.