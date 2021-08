Grote vraag bij PSV na gemiste kans tegen Benfica: komt er nog een extra spits?

Samenvatting Van Ginkel kritisch: ‘Er vallen kleine spelers in en de grote jongens bleven achterin staan’

7:16 ,,Dit is heel zuur", erkende Marco van Ginkel nadat PSV door Benfica uit de Champions League werd gehouden. De aanvoerder baalde stevig na het 0-0 gelijkspel in Eindhoven. Na de 2-1 nederlaag in Portugal betekent dat een plek in de groepsfase van de Europa League.