Grote teleurstelling bij Vitesse: ‘Glaszuivere penalty onthouden’

In het kamp van Vitesse heerste na de 1-1 tegen Heerenveen grote teleurstelling. De Arnhemmers baalden van een slechte fase van tien minuten na rust, goed voor de gelijkmaker. Daarbij hekelde de Gelderse equipe de arbitrage. Zo onthield arbiter Lindhout in de ogen van coach Thomas Letsch de thuisclub een zuivere strafschop.

Letsch doelde op een duel in de slotfase van de wedstrijd, waarbij Oussama Tannane op borsthoogte werd geraakt door Rami Hajal van Heerenveen. ,,We hebben de beelden teruggezien”, sprak Letsch. ,,Dan is het gewoon een strafschop. Ik vind het vooral vreemd dat dan de VAR wel aangeeft het moment terug te kijken en dat de scheidsrechter niet gaat kijken.”

Lees ook Vitesse raakt verder achterop na gelijkspel tegen Heerenveen

,,De reden was ook dat de communicatie niet goed werkte", sprak Letsch. ,,Dat vind ik dan wel een kwalijke zaak. Het is de 88ste minuut, en cruciaal moment. De VAR faalt daar dan wel.”

Letsch had genoten van de eerste helft van Vitesse. ,,We speelden echt goed. Wij maakten de dienst uit op het veld. Heerenveen maakte voortdurend overtredingen om het spel te vertragen. We creëerden weinig kansen. Maar we stonden ook voor en muur van tien man. Dan is het altijd lastig de opening te vinden. Ik vond de eerste helft goed, maar we hadden wel meer moeten scoren. Dan was Heerenveen nooit terug gekomen.”

Heerenveen was na rust wel gelijkwaardig. ,,Wij gingen te snel over tot de lange bal”, sprak Letsch. ,,We waren tien minuten niet goed. Daarin sloeg Heerenveen toe. Daarna hadden we wel een overwicht, maar konden we het verschil toch niet maken.”

Letsch baalde van de tegengoal. ,,Floranus scoort na twee rebounds. Dat mag niet. Daar hadden we moeten ingrijpen. De 1-1 is dan heel erg zuur.”

Heerenveen

Coach Johnny Jansen van Heerenveen vond vooral de eerste helft slecht. In de tweede helft zag hij wel gretigheid. ,,In de tweede helft stonden we pas op”, sprak Jansen. ,,Daar waren we scherp naar elkaar. In eerste helft niet. Daar speelden we de bal amper naar elkaar.”

Jansen zette in rust niet zozeer het elftal om. Hij bracht wel Hajal, die Heerenveen duidelijk beter maakte. ,,Maar we hebben wel de puntjes op de i gezet. Het moest na rust beter.”