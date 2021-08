Groningen-trainer Danny Buijs: ‘Als wij vier goals maken kan PSV niks zeggen’

,,Als wij hier vanavond vier keer scoren, kan PSV denk ik niks zeggen", aldus Buijs. ,, Als we een keer een goed resultaat hadden kunnen halen bij een topclub, was het nu wel. We hadden vaker moeten scoren, hadden wat nauwkeuriger moeten zijn.”

,,Organisatorisch hebben we te veel fouten gemaakt", aldus de oud-voetballer over het verdedigen van zijn ploeg bij spelhervattingen. ,,We kwamen de afspraken niet na en dat wordt op dit niveau afgestraft. De afstemming was dramatisch en daar ben ik eindverantwoordelijk voor.”

Azor Matusiwa, aanvoerder van FC Groningen, onderschreef de woorden van zijn trainer. De middenvelder vond dat zijn ploeg goed voetbalde: ,,Maar drie standaardsituaties, drie tegengoals, dat mag niet gebeuren. Dan moeten we agressiever zijn, de bal aanvallen zoals zij dat doen.”

Reacties bij PSV

PSV-trainer Roger Schmidt hechtte veel waarde aan de zege op Groningen. Niet zozeer vanwege de uitslag, maar meer hoe die overwinning tot stand kwam. ,,We deden het verdedigend goed de laatste weken, maar vandaag waren de ruimtes tussen de linies te groot. We hadden wat problemen aan het begin van de wedstrijd”, aldus Schmidt, die Groningen halverwege de eerste helft op voorsprong zag staan.

,,Soms moet je accepteren dat het moeilijk is wedstrijden te winnen. Fysiek en mentaal waren we na drukke weken niet helemaal fris. Met een goede instelling en hard werken kun je ook wedstrijden winnen, en ook door mooie doelpunten te maken. Deze wedstrijd is daarom belangrijk voor onze ontwikkeling.”

PSV gaat de laatste dagen van de transfermarkt proberen de selectie nog te versterken. ,,Maar dat doen we alleen als we spelers kunnen krijgen die ons echt beter maken. Iemand met extra kwaliteit, een echte toevoeging. We hebben al een goede ploeg, maar we krijgen een pittig schema. Als je voor titels wil spelen en Europees speelt, zul je je moeten versterken.”

Aanvaller Luuk de Jong komt niet naar Eindhoven, maakte Schmidt duidelijk. Ook liet de Duitse trainer nogmaals weten dat Mohamed Ihattaren na 1 september geen deel meer uitmaakt van de selectie van PSV. De middenvelder heeft nog tot en met dinsdag om de club te verlaten.

Marco van Ginkel vond dat PSV het zichzelf tegen Groningen onnodig moeilijk maakte. De Eindhovenaren stonden halverwege de eerste helft zelfs achter (1-2). ,,De eerste helft ging het een beetje moeizaam, we gaven de doelpunten een beetje onnodig weg”, oordeelde de aanvoerder van PSV. ,,Dat kunnen we onszelf verwijten. Met druk zetten stonden we niet helemaal goed. Gelukkig liepen we daarna toch nog vrij eenvoudig weg. Het is lekker om zo te winnen na de uitschakeling tegen Benfica in de Champions League.”