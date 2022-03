Groningen en NEC vechten om plek in linkerrijtje

Excelsior wint doelpunt­rij­ke topper van Volendam, derde periode prooi voor Eindhoven of Emmen

Excelsior heeft de topper in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij koploper Volendam gewonnen. In een duel met twee gezichten werd het 2-5 voor de Rotterdammers, die na een half uur al met 0-4 voor stonden. Door de nederlaag zijn de Volendammers nagenoeg kansloos in de strijd om de derde periode.

11 maart