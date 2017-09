Groenendijk zielsgelukkig met El Khayati: 'Hiervoor ga ik naar het stadion'

Materiaalman ADO krijgt lachers op zijn hand met Gullit-imitatie

21:48 Rob Ravestein, de materiaalman van ADO Den Haag, was na de gewonnen 'degradatiekraker' tegen Willem II (1-2), een tevreden man. Zo tevreden dat dat hij even zin had in een dolletje. 'Ok boys, fantastic game', riep de ADO-man in de camera. Met zijn Ruud Gullit-imitatie kreeg hij de lachers op zijn hand.