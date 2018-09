Groenendijk zet ADO op scherp: 'Wil een ploeg zien die uit is op eerherstel'

Door Yorick Groeneweg



,,Ik wil een ploeg zien die uit is op eerherstel. Een ploeg die niet als een stel kneuzen bij elkaar gaat zitten, omdat ze een keer met 0-7 hebben verloren”, aldus Groenendijk. ,,Nu moet je de rug rechten en tonen dat je ADO-waardig bent, dat je gaat vechten voor elke meter met elkaar.”



Na de pijnlijke thuiswedstrijd tegen de landskampioen werd er lang nagepraat in het Cars Jeans Stadion. In die gesprekken viel Groenendijk de bereidheid op om in de spiegel te kijken. ,,Als ik alleen al denk aan hoe Lex Immers ermee omgaat. Een heel belangrijke schakel in het team. Hoe hij dat beleeft, hij is heel zelfkritisch. Dat is alleen maar goed om te zien.”



Voor Groenendijk was afgelopen zaterdag desalniettemin een absoluut dieptepunt sinds zijn aanstelling bij ADO. ,,Ik word niet graag vernederd. Overal waar ik kom, bij de bakker of bij de slager, vragen mensen hoe het met me gaat. Dat moet je bij mij niet doen. Dan ben ik in staat om de bakkerij of slagerij te verbouwen. Het hoort er allemaal bij en je moet het accepteren, maar dat wil je niet. Dan praten we daarover met elkaar en ga je door. We willen heel graag winnen.”