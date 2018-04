Groenendijk: Verschil met Utrecht is kleiner geworden

Het lijkt erop dat Sheraldo Becker zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht zijn rentree kan maken bij ADO Den Haag. Maar zijn definitieve opstelling kon Fons Groenendijk vandaag nog niet geven. ,,We hebben heel veel twijfelgevallen’’, aldus de ADO-trainer.

Door Wietse Dijkstra



Bij ADO staat er achter de namen van Tyronne Ebuehi (lies), Tom Beugelsdijk (hamstrings), Sheraldo Becker (bovenbeen) en Erik Falkenburg (knie) nog een vraagteken. ,,Die jongens zijn niet heel fris op dit moment. Daar moet je rekening mee houden.’’



Omdat FC Utrecht met twee spitsen speelt, probeerde ADO vandaag op de training twee verschillende opstellingen – drie of vier verdedigers - uit. In die laatste variant keerde Beugelsdijk terug in de ploeg. Maar of Groenendijk het al aandurft met de verdediger die vier weken uit de roulatie is, is de vraag. ,,Krijg je er niet spijt van als je hem toch opstelt? Hij herstelt redelijk snel. Morgen nog een keer trainen, dan zien we het wel.’’

ADO ging op de eerste speeldag op eigen veld met 0-3 onderuit tegen FC Utrecht. ,,Het is een elftal dat goed in elkaar zit, waar we begin dit seizoen nog een maatje te klein voor waren’’, aldus Groenendijk. ,,Ik denk dat het verschil nu wel kleiner is. Maar bij ons is ook belangrijk ‘is iedereen aan boord en zijn we weer fris’.’’