Groenendijk twee jaar langer trainer bij ADO Den Haag

NAC moet winnen van FC Emmen: ‘Anders wordt het heel erg moeilijk’

11 april Essentieel, cruciaal, noodzakelijk, fundamenteel. Ruud Brood weet het, de spelers weten het. Iedereen in Breda is doordrongen van het belang van FC Emmen vrijdag (20.00 uur). ,,Als we niet winnen, wordt het heel erg moeilijk. Zo reëel moet je zijn”, zegt de NAC-trainer.