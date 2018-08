Groenendijk kan meteen een beroep doen op Necid en Troupée

Groenendijk haalde het eerder al aan. Er is een ADO van vóór 31 augustus en een ADO van ná 31 augustus. Morgen op 1 september tegen Excelsior is voor het eerst het nieuwe team te zien, dat deze week nog is aangevuld met de van Bursaspor afkomstige Tomas Necid en de van FC Utrecht gehuurde Giovanni Troupée. Alleen de rugnummers van het duo - respectievelijk 9 en 3 - geven al aan dat ze door manager voetbalzaken Jeffrey van As niet voor een plek op de bank gehaald zijn.

In Den Haag moet Necid de opvolger worden van Bjørn Johnsen. Hij scoorde afgelopen seizoen negentien keer in de eredivisie en verdiende een transfer naar AZ. ,,Ik zie aan Tomas dat hij veel kwaliteiten heeft”, vervolgde Groenendijk over de kopsterke aanvaller. ,,Het zou lekker zijn dat ook hij in een situatie komt waarin alles raak is, maar dat is afwachten.”