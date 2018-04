Groenendijk aast op Europees ticket: 'Prachtig dat we nog ergens om spelen'

,,Het is prachtig dat we nog ergens om spelen. Er is echt wel iets gebeurd bij ADO, de club gaat in opwaartse richting'', zei Groenendijk, die met ADO met 43 punten de negende plaats in de eredivisie inneemt. Vitesse (45), PEC Zwolle (44) en Heerenveen (43) staan daar net boven. ,,Bij een gelijkspel of minder in Friesland is het zeker nog niet voorbij.''



Het is nog onzeker of Groenendijk in het Abe Lenstra-stadion kan beschikken over Sheraldo Becker en Tyronne Ebuehi. Spits Bjørn Johnsen, die al vijftien doelpunten maakte, staat zeker wel aan de aftrap. ,,Bjørn is 'on fire', dat bewijst hij de laatste weken. Het zijn heerlijke goals, de ballen vliegen erin. Dat is vorm. Hij zit in een flow.''